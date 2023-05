Święto Rodzin polonijnych z Anglii i Walii  

Święto Rodziny to przede wszystkim integracja rodzin, a jednocześnie piękne religijne przeżycie. To wzmocnienie, że jest nas wielu i mamy te same wartości - powiedział dla Family News Service rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałat Stefan Wylężek. Polonijne rodziny Wielkiej Brytanii już od 13 lat w uroczystość Zesłania Ducha Świętego spotykają się w Laxton Hall w ramach Święta Rodziny, które w tym roku odbyło się 28 maja.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej podkreślił różnorodność grup polonijnych, które pojawiły się na tegorocznym święcie. „Jest obecny Kościół Domowy, są członkowie Spotkań Małżeńskich oraz Mężczyźni św. Józefa – te wszystkie organizacje są bardzo mocno związane z duszpasterstwem rodzin” – zaznaczył ks. Stefan Wylężek. Jego zdaniem „takie spotkanie integracyjne nie tylko na poziomie parafialnym, ale i ogólnomisyjnym, łączącym różne parafie, jest bardzo budujące”.



W tym roku na Święto Rodziny przybyło około 800 osób. Jak podkreślają wieloletni uczestnicy, z każdym rokiem Święto Rodziny „jest coraz większe i piękniejsze. Polonia pokazuje przepiękną wiarę i na Zielone Świątki Duch Święty powiewa tu bardzo mocno”. Spotkanie rodzin jest też okazją do dzielenia się wiarą z angielskimi i walijskimi katolikami. „Jesteśmy tu pełni radości, wiary i cieszymy się, że możemy trwać w tej pięknej wierze i pokazywać katolickim braciom i siostrom angielskim” – podkreślają.

Najważniejszym punktem Święta Rodziny była Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Odbyła się również konferencja delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Piotra Turzyńskiego, a po niej koncert polonijnego zespołu gospelowego AMEN AdoraMus Emigranci Najwyższemu pod kierownictwem Romana Licznerskiego. Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Rokrocznie temat Święta Rodziny związany jest z hasłem programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku to: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Temat przewodni wydarzenia oraz konferencji wygłoszonej przez delegata KEP brzmiał: „Rodzina – Kościół Domowy, Rodzina – Dom Kościoła”.



Laxton Hall to miejsce należące do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii od 1962 r. Znajduje się tam Polski Dom Opieki nad ludźmi starszymi i potrzebującymi pomocy, gdzie pracują Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi oraz osoby świeckie. Aktualnie w Laxton Hall przebywa 30 rezydentów. To tutaj odbywają się takie wydarzenia jak Święto Rodziny, Wesoły Dzień Dziecka, obchody uroczystości Bożego Ciała i wydarzenia harcerskie.



Historia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii wiąże się z historią Polski od XIX w. Na Wyspy Brytyjskie przybywali polscy emigranci po upadku powstań niepodległościowych z lat 1830 i 1863.



Od 15 do 17 września br. na Stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku odbędzie się VI Światowy Kongres Rodzin Polonijnych, który będzie okazją do spotkania rodzin polonijnych z wielu krajów. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, Polonijna Rada Rodziny, prelegenci i rodziny zapraszają do Gdańska. Organizatorzy zachęcają, aby już teraz planować urlop w Polsce. Trwają zapisy: https://kongresrodzinpolonijnych.pl/.