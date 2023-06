Rodzina z Paryża: Nasze dzieci kierują się słowami Jana Pawła II  

W wywiadzie dla Polskifr.fr opowiedzieli o znaczeniu wiary w ich życiu i współczesnych wyzwaniach w wychowaniu młodego człowieka. A już we wrześniu odbędzie się Kongres Rodzin Polonijnych w Gdańsku.

W miniony weekend w Paryżu polonijnej młodzieży bierzmowania udzielił delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński.

„Otwarcie się na dary Ducha Świętego wprowadza na drogę mądrości Bożej, by zauważać Jej znaki i umacniać się nadzieją na spotkanie z Nim” – mówią państwo Trestka, których córka Nela w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania.

Wiara jest ważna w ich rodzinie. „Staramy się, by nasze dzieci kierowały się słowami, które św. Jan Pawła II skierował do młodzieży +Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali+” – mówią.

Pełna treść wywiadu:

Polskifr.fr: Wychowanie młodego człowieka w rodzinie: Czy dziś taki model istnieje?

Państwo Trestka: Uważamy, że istnieje taki model wychowania młodego człowieka, ale wszystko zależy od nas rodziców jaką drogą to zrobimy i jakim modelem rodziny chcemy być. My wybraliśmy model rodziny, której główne wartości to: wiara, miłość, przyjaźń, zaufanie i jak na razie on się sprawdza.

Kryzysy i pseudoautorytety wśród współczesnej młodzieży – prosimy rozwinąć temat.

Kryzys nastolatka duży lub mały pojawia się w każdej rodzinie. My, rodzice dorastającego nastolatka, mieszkając w dużym mieście, gdzie młodzież narażona jest na wiele niebezpieczeństw, staramy się obserwować swoje dziecko i być czujni. Kiedy widzimy, że nasza córka zamyka się w sobie, nie chce rozmawiać, to wiemy, że już jest coś nie tak, ostrożnie próbujemy z nią rozmawiać tak długo aż jest gotowa nam powiedzieć o swoim problemie – zazwyczaj jest to słaba ocena lub kłótnia z koleżanką.

W dzisiejszych czasach występuje kryzys autorytetów a młodzież na swój autorytet wybiera pseudoautorytety np.: youtuberów. Dla nas rodziców niezawodnym autorytetem jest Bóg i Jego podajemy jako wzór naszym dzieciom. Podążając za Nim staramy się być autorytetami dla naszych dzieci i uczymy je, by one także nimi byli.

Radykalizm czy pójście na łatwiznę – Jakie postawy wybierają obecnie młodzi?

Wydaje nam się, że większość młodych ludzi wybiera pójście na łatwiznę. Przyzwyczajeni są do konsumpcyjnego stylu życia – ma być szybko i dobrze, liczą się markowe ubrania, nowy telefon… To wszystko po to, żeby dostosować się do większości, czyli idą po linii najmniejszego oporu.

Wydaje nam się, że my rodzice powinniśmy być wymagający minimalnie, ale być dla swoich dzieci. Staramy się, by nasze dzieci kierowały się słowami, które św. Jan Pawła II skierował do młodzieży ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Brak formacji duchowej, brak katechezy szkolnej – jakie są dziś widoczne tego konsekwencje?

Uważamy, że katecheza szkolna jest potrzebna i kształtuje nie tylko wiarę, pogląd na Boga, świat, ale też zachowanie i stosunek do innych ludzi. Pozwala otworzyć serce na Boga.

Konsekwencje wynikające z braku formacji duchowej, braku katechezy szkolnej u młodzieży są widoczne w postaci odejścia z kościoła, życia młodych ludzi w konkubinacie, zmiany wyznania, określania się jako osoby niewierzące, oddaleniem się od Boga, przez co młodzi zostają pozbawieni ważnej części ludzkiego życia, co zarazem niesie konsekwencje w dalszym ich życiu.

Naszym obowiązkiem jako rodziców jest uduchowianie naszych dzieci.

Bierzmowanie jako umocnienie młodego człowieka do dawania świadectwa wierze. Czym ono jest dla Was i dla Waszych dzieci?

Dary Ducha Świetnego, które nasze dzieci otrzymują w sakramencie bierzmowania są umocnieniem na drodze ich chrześcijańskiego życia. Obdarzają zdolnością do odważnego wyznawania wiary i stawania się świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie. Uzdalniają do wnikliwego zgłębiania i lepszego rozumienia prawd wiary oraz jej wyznawania.

Otwarcie się na dary Ducha Świętego wprowadza na drogę mądrości Bożej, by zauważać Jej znaki i umacniać się nadzieją na spotkanie z Nim.

