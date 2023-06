Pielgrzymki Caritas to tradycja wyjątkowych spotkań, podczas których wolontariusze, pracownicy, podopieczni i przyjaciele Caritas wspólnie modlą się, odwiedzając miejsca szczególne dla wiernych Kościoła katolickiego w Polsce.

Po trudnym czasie pandemii COVID-19 pragniemy z wielkim ewangelicznym entuzjazmem powrócić do wspólnego pielgrzymowania. Wierzymy i mamy nadzieję, że pielgrzymka pozwoli nam na nowo doświadczyć Kościoła, w którym żyje Bóg, posyłający nas ze swoim miłosierdziem do osób potrzebujących



Tegoroczna pielgrzymka odbywa się 17 czerwca, w liturgiczne wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, który podczas swojego życia w sposób szczególny opiekował się chorymi i potrzebującymi, a po kanonizacji został patronem pracowników opieki społecznej.

Mszę świętą będzie sprawował abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W wydarzeniach podczas pielgrzymki wezmą udział o. Michał Legan OSPPE, kierownik redakcji audycji katolickich TVP, albertynka s. Teresa Pawlak CSAPI, koordynatorka wolontariatu w archidiecezji krakowskiej oraz diakonia uwielbienia TO I JA.

Szczególnym momentem będzie uroczyste posłanie pielgrzymów po zakończeniu Mszy świętej, aby nieśli Boże Miłosierdzie do swojej diecezji i parafii.



PROGRAM PIELGRZYMKI 17.06.2023

9.30 Rejestracja grup i osób indywidualnych uczestniczących w pielgrzymce

10.00 Powitanie i zawiązanie wspólnoty z diakonią muzyczną TO I JA oraz świadectwo siostry albertynki Teresy Pawlak

11.00 Konferencja „Oblicze Miłosierdzia" – o. Michał Legan OSPPE, kierownik redakcji programów katolickich w TVP

12.00 Eucharystia wraz z uroczystym posłaniem niesienia Bożego Miłosierdzia

13.30 Przerwa na posiłek

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa zawierzenia

Po koronce do Bożego Miłosierdzia istnieje możliwość modlitwy i zwiedzenia sanktuarium św. Jana Pawła II (przejście przez kładkę ok. 300 m) oraz nawiedzenia grobu św. s. Faustyny w kaplicy klasztoru.



ZGŁOSZENIA I ZAPISY UDZIAŁU w ogólnopolskiej pielgrzymce Caritas prosimy przesyłać na adres mailowy: wolontariat@caritas.org.pl najpóźniej do 12 czerwca br. Osobą odpowiedzialną za zgłoszenia jest s. Beata Zawiślak, tel. 539 260 806

LINK DO WYDARZENIA: https://www.facebook.com/events/179367518409792