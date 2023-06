Afrykańscy liderzy polityczni i religijni apelują do władz Stanów Zjednoczonych, by programów zapobiegania epidemii HIV nie łączyły z promowaniem aborcji. Jest to związane z zatwierdzaniem na kolejnych pięć lat Prezydenckiego Programu Ratunkowego Przeciw AIDS w świecie (PEPFAR). Chodzi o ogromną sumę 5 mld dolarów rocznie.