Abp Szewczuk: świat ulega rosyjskiej propagandzie  

​Podkreśla, że w porównaniu z katastrofą, którą Rosjanie spowodowali w elektrowni wodnej w Kachowce, można dostrzec wiele podobieństw i wszelkie oznaki, że szykuje się kolejna zbrodnia, o której rok temu jeden z rosyjskich generałów powiedział w ten sposób: „Albo ta ziemia będzie rosyjska, albo zamienimy ją w nuklearną pustynię”. Prosimy cały świat, aby zrobił wszystko, by powstrzymać szantaż nuklearny, by powstrzymać zbrodnie, które Rosjanie planują popełnić na naszej od dawna cierpiącej ukraińskiej ziemi – apeluje abp Światosław Szewczuk.

Przyczyna wojny leży w samej Rosji, w jej ideologii

„​Po raz kolejny staramy się przypomnieć sobie i światu o przyczynie tej wojny, o jej naturze, abyśmy mogli mówić o sprawiedliwym pokoju jako lekarstwie na tę zbrodnię. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, co jest przyczyną, a co skutkiem. Widzimy, że pod wpływem rosyjskiej propagandy wielu ludzi na świecie myli te rzeczy. Niektórzy twierdzą, że Rosja została sprowokowana przez kogoś z zewnątrz, czy to przez ruchy geopolityczne, czy sojusze wojskowe. W rzeczywistości przyczyna leży w samej Rosji - przekształca się ona w totalitarne państwo w stylu stalinowskim. A każda alternatywa - czy to na poziomie społecznym, jak wolna demokratyczna Ukraina, czy na poziomie kulturowym, jak naród ukraiński jako odrębna, wyróżniająca się grupa etniczna, czy istnienie wolnego demokratycznego świata, czy nawet inne formy światowego prawosławia - jest postrzegana przez tego rodzaju totalitarną strukturę jako zagrożenie. Pamiętamy sowieckie hasło, że to, co kontrolowane, jest bezpieczne, a to, co niekontrolowane, jest niebezpieczne. I ta wewnętrzna choroba, choroba komunizmu i stalinizmu, która przekształca się w ideologię rosyjskiego miru, popycha Rosję do kontrolowania całego świata od wewnątrz. I to jest prawdziwa przyczyna, a wszystko inne jest tylko konsekwencją. Boże, pomóż współczesnej społeczności światowej i współczesnym przywódcom religijnym nie mylić przyczyn ze skutkami!“

