Papieski wysłannik kard. Zuppi pojedzie do Moskwy 28-29 czerwca  

„Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do humanitarnych gestów, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znalezienia dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju” – głosi watykański komunikat.

Wcześniej kard. Zuppi odwiedził Kijów w dniach 5-6 czerwca. Głównym celem tej wizyty było „wysłuchanie władz ukraińskich na temat możliwych sposobów osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i wsparcie humanitarnych gestów, które pomogą złagodzić napięcia”.

Podróże kard. Zuppiego do Kijowa i Moskwy nie mają charakteru mediacji między Rosją i Ukrainą, lecz tworzenie atmosfery, która mogłyby otworzyć drogi pokoju - wyjaśnił w maju sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.