Czwartkowa, niezapowiedziana wizyta papieża Leona XIV w podrzymskiej letniej rezydencji w Castel Gandolfo rozbudziła w tym miasteczku nadzieje na przywrócenie tradycji papieskich wakacji. Franciszek nie wypoczywał tam nigdy, a Pałac Apostolski, do którego nie jeździł, zamieniono w 2016 r. na muzeum.

Przez 12 lat pontyfikatu Franciszek nigdy nie był tam na urlopie.

Wydarzeniem, jakie miało tam miejsce i przeszło do historii Kościoła, było jego spotkanie tuż po konklawe w marcu 2013 roku z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI, który mieszkał w pałacu kilka pierwszych tygodni po ustąpieniu z urzędu.

Od 9 lat gośćmi Pałacu Apostolskiego są turyści, zwiedzający jego komnaty, sypialnie, gabinety oraz kaplicę, w której znajdują się dwa malowidła polskiego artysty Jana Henryka Rosena (1891-1982). Na prośbę papieża Piusa XI, który wcześniej był nuncjuszem apostolskim w Warszawie, Rosen namalował w 1933 roku fresk przedstawiający wydarzenie Cudu nad Wisłą ­- bitwę pod Ossowem w 1920 roku z centralną postacią księdza Ignacego Skorupki. Na drugim fresku widnieje postać przeora Augustyna Kordeckiego podczas obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku.

Pierwszym papieżem, który spędził wakacje w pałacu zbudowanym w pierwszej połowie XVII wielu, był panujący wówczas papież Urban VIII. Jego następca Innocenty X nigdy nie pojechał do Castel Gandolfo. Zrobił to natomiast następny papież Aleksander VII, który w drugiej połowie XVII wieku architektowi i rzeźbiarzowi Gian Lorenzo Berniniemu zlecił zadanie rozbudowy Pałacu Papieskiego.

Potem nastąpiła ponad 40-letnia przerwa w papieskich wakacjach na wzgórzu pod Rzymem. Powrócił tam Klemens XI już w XVIII wieku. Następnie jeździli tam niektórzy papieże. Grzegorz XVI w pierwszej połowie XIX wieku spędzał w miasteczku każde wakacje.

W czasie drugiej wojny światowej, w 1944 roku Pius XII zaoferował tam schronienie 12 tysiącom osób, które uciekły z bombardowanych okolicznych terenów. Bomby aliantów spadły też na teren papieskiej posiadłości; zginęło wtedy około 500 osób.

Jeździł tam Jan XXIII. Paweł VI zmarł w Castel Gandolfo w 1978 roku.

Jan Paweł II spędził w papieskiej rezydencji dużo czasu. Wypoczywał tam co roku, spotykał się z wiernymi na audiencjach i na modlitwach Anioł Pański, podejmował licznych gości. Tradycję tę kontynuował Benedykt XVI.

Gdy Franciszek zrezygnował z wyjazdów do tego miasteczka, wielokrotnie wyrażano tam żal, że niemal całkowicie opustoszało, bo pielgrzymi i turyści przestali przyjeżdżać. Sytuację nieco poprawiło utworzenie muzeum w Pałacu Apostolskim w 2016 roku, co definitywnie też potwierdziło, że nie będzie to miejsce wakacji Franciszka. Spędzał je co roku w Watykanie.

Tradycyjnym miesiącem letniego wypoczynku papieży jest lipiec.

Władze miasteczka oraz przedstawiciele branż świadczących usługi dla pielgrzymów i turystów w miejscowości nad jeziorem Albano wyrazili nadzieję na przywrócenie zwyczaju wakacji pod Rzymem i rychły powrót Leona XIV, który w czwartek podczas kilkugodzinnej wizyty zobaczył rozległą posiadłość z ogrodami oraz Pałac Apostolski.

Nadzieję wyraził także proboszcz parafii w miasteczku ksiądz Tadeusz Rozmus, który powiedział włoskiej agencji Adnkronos: "Myślę, że tak będzie, widząc gesty tego papieża".

Podobnie wypowiedział się burmistrz Castel Gandolfo Alberti De Angelis mówiąc: "Mamy nadzieję, że papież przywróci tradycję odwiedzin w naszym miasteczku". "Tak było od 1628 roku" - dodał.

Mieszkańcy Castel Gandolfo pamiętają i wspominają niedziele w sezonie letnim, gdy główny plac zapełniał się wiernymi, zgromadzonymi na modlitwie Anioł Pański z kolejnymi papieżami, a także msze odprawiane przez nich co roku w miejscowym kościele w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka