"Jedynym zagrożeniem dla Rosji jest ukraiński żołnierz. Właśnie tego Putin i spółka powinni obawiać się najbardziej. (...) Rosja (będzie musiała) to przełknąć (fakt przekazania Kijowowi samolotów F-16 - PAP)" - dodał Kułeba w komentarzu opublikowanym na Twitterze.

Russia's only threat is a Ukrainian soldier. This is whom Putin & co should be most afraid of. Ukraine will receive F-16s on schedule. Russia will swallow it despite Lavrov’s tongue-rattling. https://t.co/RJQWeWdpy2