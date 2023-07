Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki dyplomatyczne, to będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do informacji o zamknięciu Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku.