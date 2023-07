O wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych apeluje od dawna Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

W związku z przewidywanym zwiększeniem zachorowalności na choroby neurologiczne spodziewane jest zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia udzielane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii. Jednocześnie na 4551 lekarzy neurologów wykonujących zawód 2396 lekarzy jest powyżej 55 lat (stan z grudnia 2022 r.), a co za tym idzie w najbliższych kilkunastu latach spodziewany jest znaczny spadek liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny przewiduje zaliczenie neurologii do katalogu priorytetowych dziedzin medycyny.

Jak uzasadniono, w dziedzinach priorytetowych minister zdrowia co do zasady przyznaje więcej miejsc rezydenckich niż w pozostałych dziedzinach medycyny. Dodatkową zachętą jest także wyższe wynagrodzenie otrzymywane przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie priorytetowej w trybie rezydenckim.

Efektem zmian w przepisach ma być zwiększenie liczby lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologii, co w przyszłości zapewni zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki zwiększeniu liczby lekarzy neurologów pacjenci cierpiący na schorzenia neurologiczne uzyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do lekarzy specjalistów i do specjalistycznych świadczeń neurologicznych.

W Polsce jest około 5 mln osób chorych na choroby neurologiczne - nie licząc pacjentów z udarami mózgu. Leczenie chorób mózgu kosztuje więcej niż chorób kardiologicznych, onkologicznych i cukrzycy łącznie - informuje Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

Według ostatnich światowych szacunków - co trzecia osoba doświadczy w swoim życiu zaburzeń funkcjonowania mózgu.