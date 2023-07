W związku z wielkim zainteresowaniem programem dofinansowania do zakupu samochodu osobowego rada nadzorcza PFRON, po konsultacji z zarządem, podjęła decyzję o zmianach, które przekształcają go w program bezterminowy - poinformował w czwartek wiceszef MRiPS Paweł Wdówik.

Wdówik zauważył, że tzw. program samochodowy nie był realizowany przez wiele lat, także ze względu na jego koszty.

"Postanowiliśmy wdrożyć go w tym roku, pierwszy nabór mieliśmy w marcu, okazało się, że program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem" - powiedział.

W związku z tym, jak dodał, rada nadzorcza PFRON, po konsultacji z zarządem, zadecydowała o zmianach, które przekształcają go w program bezterminowy.

"Przewidujemy dwukrotny nabór w ciągu roku. W każdym kolejnym roku środki będą przewidywane, planowane w budżecie PFRON, dzięki czemu mamy nadzieję wlać w serce składających wnioski przekonanie, że nawet jeśli nie dostaną samochodu w bieżącym roku, to w kolejnym naborze ich kolejność może przyjść" - stwierdził Wdówik.

Wsparcie adresowane jest do osób, które w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie nie są w stanie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie są w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki.

Wdówik poinformował też, że zakończył się pierwszy nabór w programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

"Mamy rekordową liczbę 1352 wniosków w tym programie" - poinformował Wdówik. Wskazał, że przeznaczono 300 mln zł na program, którego zadaniem jest wspieranie samorządów w likwidacji barier wszelkiego rodzaju, nie tylko architektonicznych, w instytucjach samorządowych i w należących do samorządów, jak instytucje kultury.

"Przeznaczyliśmy środki na zapewnienie dostępu do kultu religijnego, na tworzenie nowych placów zabaw, dostosowanych do potrzeb obywateli z niepełnosprawnością oraz na zapewnienie dostępności do gabinetów ginekologicznych" - wymienił.

Wdówik przypomniał, że rząd wspiera także zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej dla osób "wymagających wysokiego poziomu wsparcia, ale chcących zdobywać nowe umiejętności, przygotowywać się do wejścia na rynek pracy lub zdobywać zatrudnienie w warunkach wspomaganych".

"Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie, a także uczynienie finansowania tych placówek adekwatnym do potrzeb, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu finansowania dla warsztatów terapii zajęciowej w przyszłym roku z 29 tys. 496 zł do 32 tys. 496 zł na jednego uczestnika. Czyli o 3 tys. to finansowanie wzrośnie od stycznia na jednego uczestnika. W przypadku zakładów aktywności zawodowej to finansowanie, które dziś wynosi 31 tys. zł, wzrośnie od 1 stycznia do 37 tys. zł" - poinformował.

Dodał, że w 2022 r. finansowanie warsztatów terapii zajęciowej wynosiło 24 tys. 96 zł na osobę. "To jest 8 tys. 400 zł wzrostu, to ponad 30 proc. wzrostu w skali dwóch lat" - mówił.

Prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w ostatnich latach sytuacja osób z niepełnosprawnością "zmieniła się diametralnie".

Poinformował, że w ramach programu samochodowego złożono 5038 wniosków. Wydano 1048 decyzji o przyznaniu dofinansowania, z czego podpisano 1004 umowy na łączną kwotę wsparcia 145 mln zł.

Przypomniał, że 1 maja ruszył program "Dostępna przestrzeń publiczna". Przyjmowanie wniosków do niego zakończyło się 15 lipca. Wyjaśnił, że pogram jest realizowany w czterech modułach. Moduł A zakłada likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. "Tutaj złożone zostały 844 wnioski" - mówił.

Moduł B obejmuje likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez Kościoły lub inne związki wyznaniowe. "Tutaj złożono 114 wniosków" - przekazał.

W ramach modułu C, zakładającego tworzenie dostępnych placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, Kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe, złożono 305 wniosków.

W ramach modułu D, dotyczącego likwidacji barier technicznych i wyposażenia w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez gabinety ginekologiczne, wpłynęło 89 wniosków. Zaznaczył, że na realizację programu przeznaczono 300 mln zł.

"Już myślimy o tym, żeby program, który cieszy się dużym zainteresowaniem, który był planowany na lata 2023-2027, został wydłużony i był bezterminowy (...). Chcemy, żeby ta kwota została zwiększona do 500 mln zł" - zapowiedział Michałkiewicz.

Podkreślił również, że w planach jest, aby kwota dofinansowania dla jednego uczestnika zakładów aktywności zawodowej wzrosła o 6 tys., a dla uczestnika warsztatów terapii zajęciowej - o 3 tys. zł. "Chcemy, żeby to było możliwe od 1 stycznia 2024 r." - zapowiedział.