"Ich fałszywe ministerstwo podało, że +adoptowano+ 230 dzieci, odkąd miasto trafiło pod okupację. Co to znaczy? Że wróg ukradł nam 230 dzieci, przekazał je jakimś rodzinom i teraz będzie nam niewyobrażalnie trudno je odzyskać" - powiedział mer Melitopola.

Dodał, że dzieci nadal zabierane są do Rosji do obozów propagandowych. Dzieci mają tam - opowiedział Fedorow, cytując władze rosyjskie - "uczyć się +prawdziwej+ historii, miłości do Rosji i tego, czym tak naprawdę jest ruch separatystyczny".

"Na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy do takich obozów trafiły tysiące dzieci" - zauważył ukraiński samorządowiec.

Władze w Kijowie szacują, że Rosja uprowadziła około 20 tys. dzieci z jednoznacznym zamiarem pozbawienia ich ukraińskiej tożsamości.