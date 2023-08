We wrześniu prezydent Andrzej Duda udaje się do USA na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, to będzie okazja do wielu spotkań z głowami państw czy szefami rządów - powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Szrot został zapytany w czwartek w rozmowie w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy trwają prace nad zorganizowaniem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem.

"Nic nie będę mówił na tę chwilę. Relacje między prezydentem Dudą a prezydentem Bidenem są dobre, współpraca jest intensywna i regularna. Jeśli chodzi o szczegóły, jak to będzie wyglądać w najbliższych miesiącach, to na pewno będziemy komunikować" - odpowiedział szef gabinetu prezydenta.

Jak zaznaczył, we wrześniu prezydent Duda udaje się do USA na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. "To jest okazja do spotkań z wieloma prezydentami, wieloma głowami państw, szefami rządów" - wskazał Szrot. Na pytanie, czy wśród nich będzie prezydent Biden, odparł, że "w tym momencie nie może tego na 100 proc. potwierdzić". "Natomiast agenda pana prezydenta (Dudy) na tym zgromadzeniu zostanie przedstawiona we właściwym czasie" - dodał minister w KPRP.

Zgromadzenie Ogólne ONZ to jeden z sześciu organów głównych tej organizacji, utworzony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się w drugi wtorek września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie sekretarza generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne). 77. sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się we wtorek, 13 września i ma potrwać do 27 września. Na Zgromadzeniu każde państwo ma jeden głos. Każde wystąpienie musi zostać wcześniej zgłoszone.