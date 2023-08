Tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich odbędzie się w tym roku w niedzielę, 20 sierpnia. Zaproszenie do udziału w tej dorocznej uroczystości skierował do diecezjan abp Adrian Galbas. Zostało ono odczytane w parafiach archidiecezji katowickiej w minioną niedzielę.