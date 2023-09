W czwartek rusza Marsz Turecki – szósta wyprawa piesza NINIWA Team!  

Przed piechurami 400 kilometrów po Górach Pontyjskich w Turcji, upały za dnia i przymrozki w nocy, niepewny dostęp do wody i pożywienia, a na koniec – odpoczynek nad Morzem Czarnym.

Podczas gdy rowerzyści NINIWA Team powoli wracają do zwyczajnej, codziennej rzeczywistości po wyprawie do Lizbony, 28 piechurów pod wodzą o. Dominika Ochlaka OMI dopina plecaki i myślami przemierza już szczyty Kaçkar, najwyższego pasma Gór Pontyjskich w północno-wschodniej części Turcji.

Wyjątkowo uczestnicy wyprawy nie zbierają się w centrum NINIWY w Kokotku, lecz od razu we Wrocławiu, gdzie wieczorem 30 sierpnia spotkają się na Mszy w kościele św. Jerzego, a kolejnego dnia wczesnym rankiem 31 odlecą do Kutaisi w Gruzji. Stamtąd busem lub autostopem przemieszczą się najpierw do Batumi, a następnie w okolice monasteru Sumela już w Turcji, skąd wyruszą na szlak.

Około 400-kilometrowa trasa wiedzie przez malownicze Góry Pontyjskie oraz małe tureckie miasteczka i wsie. Po 18-19 dniach piechurzy planują zakończyć wędrówkę w okolicach miasta Murgul, skąd ponownie przez Batumi – z przerwą na odpoczynek nad Morzem Czarnym – wrócą do Kutaisi. Powrót do Polski zaplanowany jest na 23 września.

To będzie szósta wyprawa piesza NINIWA Team. W poprzednich latach piechurzy wędrowali już m.in. po górach Półwyspu Iberyjskiego, a w ubiegłym roku po Bałkanach. Zwykle w trakcie trzech tygodni przemierzają pieszo ok. 400–450 km, a mniej atrakcyjne odcinki pokonują autostopem.

Piechurzy, podobnie jak wcześniej rowerzyści, będą podróżować pod wspólną nazwą: Ekspedycja WE. Oznacza to nie tylko dwa przeciwne kierunki geograficzne (W – zachód, E – wschód), ale rozumiane z angielska jako „my”, wyraża przede wszystkim jedność z młodzieżą na całym świecie.

Bowiem to właśnie w intencji młodych – często pogubionych, osamotnionych, pozbawionych wiary, nadziei i miłości – uczestnicy obu wypraw ofiarują trudy swoich podróży. A we wszystkich zmaganiach w drodze oręduje im bł. Carlo Acutis – ich rówieśnik i jeden z patronów tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Codzienne relacje z wyprawy pieszej będzie można śledzić na stronie www.niniwa.pl oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie i TikToku.