"Stąd, ze Stryja, udaję się w podróż do Rzymu. 3 września Boską Liturgią w bazylice św. Zofii - Mądrości Bożej rozpocznie się Synod Biskupów naszego Kościoła. Odbędzie się spotkanie Synodu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Proszę was o modlitwę za nasz Synod i to spotkanie" - powiedział arcybiskup na zakończenie Boskiej Liturgii w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stryju na Ukrainie.

Abp Szewczuk podkreślił: "Z jakiegoś powodu podczas wojny papież nie rozumie Ukrainy, a Ukraina nie rozumie papieża. To samo możemy powiedzieć o Rosji. Papież nie rozumie Rosji, ani jej historii, ani jej obecnych zbrodni. I to do nas należy bycie głosem prawdy dla narodu ukraińskiego, nawet przed Ojcem Świętym w Rzymie. A prawda jest taka, że czasami wiele osób, nawet religijnych, czuje się bardziej komfortowo w słodkich kłamstwach rosyjskiej propagandy, niż spoglądając w oczy okrutnej, ale ukraińskiej prawdzie".

Zwierzchnik UKGK przypomniał, że Kościół zawsze była matką i nauczycielką swojego narodu, zawsze go bronił, zawsze był jego głosem wobec możnych, zawsze był Kościołem państwowotwórczym, wspierającym walkę narodowowyzwoleńczą swojego narodu, za co razem z narodem cierpiał obozy koncentracyjne, więzienia, brutalne tortury, a nawet śmierć.

"Ale potem razem doświadczyliśmy zmartwychwstania naszej wolności i niepodległości. A dziś my, spadkobiercy naszych chwalebnych poprzedników, mamy los i zadanie nie tylko walczyć o naszą wolność na polu bitwy przeciwko rosyjskiemu agresorowi, ale także bronić prawdy na froncie informacyjnym" – zauważył abp Szewczuk.

Wezwał do modlitwy, aby głos UKGK nie drżał, aby potężny metropolita Andrej Szeptycki i niezłomny patriarcha Josyf Slipyj przemawiali przez biskupów. "Aby nasz Kościół mógł wypełniać swoją misję w trudnych warunkach współczesnego świata. I zrobimy to wszystko, jeśli tylko lud Boży będzie się modlił za nas, za swój Kościół, i będzie nam ufał, nawet jeśli ktoś będzie chciał to zaufanie zniszczyć" – dodał abp Szewczuk.

10 września o godzinie 13:30 w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie odprawiona zostanie Boska Liturgia pod przewodnictwem abp Szewczuka w koncelebrze z biskupami UKGK. Wspólnym nabożeństwem biskupi z całego świata zakończą prace Synodu i uczczą 400. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Jozafata.