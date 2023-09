Do 54 wzrosła liczba osób rannych w ostrzale rakietowym ukraińskiego miasta Krzywy Róg; akcję poszukiwawczą zakończono - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. Dziewięciu rannych to policjanci: rosyjski pocisk uderzył w budynek policji, niszcząc go całkowicie.