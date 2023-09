Raport o uchodźcach: 110 milionów ludzi wysiedlonych ze swoich domów  

Po raz kolejny liczba uchodźców na całym świecie jest rekordowo wysoka. 108,4 mln osób zostało wysiedlonych ze swoich domów w 2022 r. z powodu wojny, prześladowań, przemocy i łamania praw człowieka, wynika z przedstawionego w środę raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) na temat globalnych trendów dotyczących uchodźców; to prawie 20 milionów więcej niż w poprzednim roku. Dla UNHCR jest to dziesiąty rekord z rzędu. Jako główną przyczynę podaje się wojnę na Ukrainie. Według szacunków do maja tego roku liczba uchodźców wzrosła do 110 milionów. 24 września pod hasłem: „Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać” Kościół katolicki obchodzi 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.