Ekumeniczne czuwanie modlitewne jest organizowane pod hasłem „together” (razem) przez Wspólnotę z Taizé. Najpierw, o godz. 17:00, nastąpi moment dziękczynienia za dary: jedności i drogi synodalnej, pokoju, stworzenia oraz dar drugiego. Główne nabożeństwo składać się zaś będzie ze słuchania Słowa Bożego, uwielbienia i modlitwy wstawienniczej, śpiewu kanonów Taizé i momentu ciszy. Jak zaznaczają organizatorzy w związku z trwającym Czasem Stworzenia, Plac św. Piotra zostanie zamieniony jakby w mały ogród, poprzez ustawienie szeregu drzewek i kwiatów. Bardzo naszą wspólnotę poruszyło, że Papież Franciszek skierował zaproszenie do chrześcijan wszystkich wyznań i chciał zgromadzenia całego Ludu Bożego, aby modlić się za wydarzenie zachodzące wewnątrz Kościoła katolickiego – mówi Radiu Watykańskiemu brat Matthew, przeor wspólnoty Taizé.

Jest coś bardzo misyjnego w tym modlitewnym czuwaniu

„Naprawdę mam nadzieję, że będzie to zgromadzenie całego Ludu Bożego. Oczywiście nie możemy mieć wszystkich na Placu Świętego Piotra, ale w wydarzeniu wezmą udział ludzie z reprezentujący różne drogi życia w świecie chrześcijańskim. Ale być może będą też tacy, którzy usłyszą, co się dzieje, i zostaną wciągnięci w tego ducha modlitwy oraz odkryją, że mogą być częścią Ludu Bożego. Jest coś bardzo misyjnego w tym modlitewnym czuwaniu, w tym, że zaprasza się wszystkich do przyjścia i wzięcia udziału. Myślę, że ludzie są wrażliwi na zaproszenie, aby poczuć, że ich wkład, ich udział, ich miejsce są czymś ważnym – mówi brat Matthew. - [Wydarzenie ma zasięg ogólnoświatowy]. Modlitwy są też organizowane m.in. w Australii, w Kenii, Ugandzie, Japonii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych, Chile, Argentynie … To dla nas wielka radość, że ludzie na całym świecie przyjmują zaproszenie i chcą otoczyć synod tą siecią modlitwy.“