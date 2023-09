Bp Marcelin Yao Kouadio, który jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Wybrzeża Kości Słoniowej, podkreśla, że tygodniowy pobyt w Watykanie i spotkania w różnych dykasteriach Kurii Rzymskiej były bardzo owocne i wyznaczyły kierunki działań duszpasterskich na kolejne lata. „Spotkanie z Papieżem miało charakter bardzo braterski. Mogliśmy swobodnie się wypowiadać. Mowa była nie tylko o kwestiach duszpasterskich, ale również ekonomicznych i kanonicznych” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Kouadio.

Bp Kouadio: młodzi w centrum duszpasterstwa

„Trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty ma swój styl, spotkanie z nim odbyło się w bardzo braterskiej atmosferze, nawet z odrobiną humoru. Większość biskupów zadawała pytania natury duszpasterskiej, ale były też kwestie ekonomiczne czy polityczne, dotyczące Afryki i naszej młodzieży. Papież mocno zachęcał nas do postawienia młodych w centrum naszych wysiłków duszpasterskich i zwrócenia uwagi na formację w seminariach. Mówiliśmy też o rozprzestrzenianiu się również u nas ideologii niezgodnych z Ewangelią. Legalizacja aborcji często jest wiązana z pomocą rozwojową w biednych krajach. Słyszymy często, że możemy otrzymać pewne fundusze, jeśli zechcemy zalegalizować homoseksualizm. Naciski są wielkie. Papież mówił dużo o kolonizacji ideologicznej. Powiedziałem mu przy tej okazji, że Afryka jest bardzo bogata, ale jej dzieci niezwykle ubogie i przez to zmuszone do wyjazdu, by szukać lepszego życia. Wybrzeże Kości Słoniowej nadal jest wiodącym producentem kakao na świecie, ale nasi ludzie nie wiedzą, jak rozpoznać tabliczkę czekolady. Musimy o tym rozmawiać, ponieważ wszystkie kraje Afryki mają podobne problemy dotyczące choćby braku edukacji, opieki zdrowotnej, szans na godną pracę. Jest też kwestia dialogu międzyreligijnego, ponieważ u nas dialog ten dotyczy życia w konkretnych rodzinach. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ojcu Świętemu za to spotkanie, które trwało ponad dwie godziny. Na zakończenie powiedziałem, że bylibyśmy szczęśliwi, gdyby zechciał nas odwiedzić na Wybrzeżu Kości Słoniowej.“