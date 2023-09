Franciszek: Europa potrzebuje nadziei  

Komentując hasło spotkania w Marsylii - „Mozaika nadziei”, w którym uczestniczyli biskupi, burmistrzowie oraz młodzi z regionu Morza Śródziemnego, papież podkreślił, że region ten powinien stać się laboratorium cywilizacji i pokoju. Musi być miejscem spotkania, a nie konfrontacji, życia, a nie śmierci - stwierdził.

Franciszek przypomniał, że ta część Europy jest kolebką chrześcijaństwa, a Ewangelia każe nam patrzeć na siebie jako braci i siostry, dzieci tego samego Boga. Zauważył, że żyjemy w czasach naznaczonych przymusowymi migracjami. Wzywają nas one „do dokonania fundamentalnego wyboru: wyboru między obojętnością a braterstwem” – powiedział Ojciec Święty.

Podsumowując wnioski spotkania w Marsylii papież wskazał na bardziej ludzkie i pełne nadziei spojrzenie na problemy regionu Morza Śródziemnego, odnoszące wszystko do godności osoby ludzkiej i jej godności. Jego konsekwencją powinno być także budowanie braterskich relacji między ludźmi i przyjaźni społecznej. Zaapelował, by ta nadzieja wyrażała się w zapewnieniu osobom możliwości swobodnego wyboru czy chcą migrować, czy też pozostać w swoim kraju pochodzenia. „Wymaga to osobistego nawrócenia, solidarności społecznej i konkretnych działań ze strony rządów na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Po drugie, dla tych, którzy nie mogą pozostać w swojej ojczyźnie chodzi o przygotowanie struktur zapewniających im bezpieczeństwo podczas podróży oraz przyjęcia i integracji w miejscu, do którego przybywają” – wskazał Franciszek.

Ojciec Święty wezwał także do dania na nowo nadziei społeczeństwom europejskim, zwłaszcza zapewnienia młodym perspektyw na przyszłość. Podkreślił konieczność otwartości a także odnalezienia na nowo przez Europę pasji i entuzjazmu.

Dziękując wszystkim, którzy umożliwili jego podróż apostolską papież zaapelował, aby region Morza Śródziemnego stał się mozaiką cywilizacji i nadziei.