Uroczystości pogrzebowe śp. abp. Stanisława Szymeckiego 29-30 września  

Publikujemy program uroczystości:

Piątek, 29 września 2023 r.

11.30 – Wprowadzenie trumny z ciałem śp. abp. Stanisława Szymeckiego do archikatedry białostockiej

12.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem abp. seniora Edwarda Ozorowskiego, homilię wygłosi bp Henryk Ciereszko

15.00 – Czuwanie modlitewne

17.00 – Nieszpory żałobne

Sobota, 30 września 2023 r.

9.00 – Jutrznia żałobna, a po niej czuwanie modlitewne

11.30 – Słowo pożegnania przedstawicieli duchowieństwa oraz instytucji i wspólnot

12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, metropolity białostockiego. Homilię wygłosi abp Wiktor Skworc, senior archidiecezji katowickiej. Po Mszy Świętej ciało śp. abp. Stanisława Szymeckiego zostanie złożone w krypcie kościoła bazyliki archikatedralnej

Abp Stanisław Szymecki urodził się 26 stycznia 1924 r. w Katowicach (Załęska Hałda) i jako dziecko wraz z rodzicami i rodzeństwem wyemigrował do Francji. Święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1947 r. z rąk abp. Angelo Giuseppe Roncallego, nuncjusza apostolskiego w Paryżu, późniejszego papieża Jana XXIII. Święcenia prezbiteratu przyjął 3 lipca 1947 r. z rąk kard. Emanuela Suharda, metropolity Paryża. W 1948 r. powrócił do Polski, do diecezji katowickiej. Był wikariuszem, a następnie kapelanem bp. Stanisława Adamskiego (1949-1957). W 1961 r. uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej w Institute Catholique de Paris (Francja). W latach 1968-1978 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święceń biskupich udzielił mu w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie 12 kwietnia 1981 r. papież Jan Paweł II i ustanowił go ordynariuszem diecezji kieleckiej. Dnia 15 maja 1993 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Posługę tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w roku 2000.

Abp Stanisław Szymecki odszedł do Pana 26 września 2023 r. w 100. roku życia, w 77. roku posługi kapłańskiej i w 43. roku posługi biskupiej.