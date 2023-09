„Bardzo do mnie przemówiło słowo, które Papież wypowiada, kiedy wkłada pierścień na palec. Mówi, żeby „miłość św. Piotra, wzmocniła twoją miłość do Kościoła. To najbardziej wynoszę z tej uroczystości” – powiedział kard. Ryś.

Podkreślił, że Franciszek napisał w liście do nowych kardynałów, że ich wybór pokazuje uniwersalność Kościoła. „Powszechność jest zawsze dziełem Ducha Świętego, to nie jest tak, że się możemy umówić na powszechność Kościoła. To jest to, co dzisiaj mówił Papież, że się rodzimy w różnorodności i uczymy się „Ojcze nasz” nawet w jakimś dialekcie, a nie języku, a potem Duch Święty robi z nas wspólnotę” – dodał metropolita łódzki.

Dziś na Placu św. Piotra Papież Franciszek przewodniczył konsystorzowi z udziałem m.in. 21 nowych kardynałów Kościoła katolickiego.