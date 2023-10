Papież zapowiada adhortację o św. Teresce od Dzieciątka Jezus  

Wczoraj w Piacenzy został ogłoszony błogosławionym ks. Józef Beotti, zabity z nienawiści do wiary w 1944 roku. Pasterz według serca Chrystusa, nie zawahał się ofiarować swojego życia, aby chronić powierzoną mu owczarnię. Brawa dla nowego błogosławionego!

Dzisiaj obchodzimy święto świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, świętej Tereski, świętej zaufania, świętej zaufania do nas. 15 października zostanie opublikowana adhortacja apostolska na temat jej orędzia. Módlmy się za wstawiennictwem świętej Teresy do Matki Bożej, aby pomogła nam żywić nadzieję i pracować dla misji.

Dzisiaj tu obok mnie, jak możecie zobaczyć, jest pięcioro dzieci reprezentujących pięć kontynentów. Wraz z nimi pragnę ogłosić, że po południu, 6 listopada w Auli Pawła VI spotkam się z dziećmi z całego świata. Wydarzenie, pod patronatem Dykasterii do spraw Kultury i Edukacji, będzie miało za temat przewodni „Uczmy się od chłopców i dziewcząt”. Chodzi o spotkanie, mające na celu zamanifestowanie marzenia każdego z nas, aby na nowo mieć uczucia czyste jak dzieci. Bo kto jest jak dziecko, należy do królestwa Bożego. Dzieci uczą nas klarowności relacji, spontanicznej akceptacji obcokrajowców oraz szacunku dla całego stworzenia. Drogie dzieci, czekam na was wszystkich, by uczyć się także od was.