Krzeptówki: Ogólnopolska Pierwsza Sobota Dla Dzieci  

Najmłodszych uczestników nabożeństwa Pierwszych Sobót Dla Dzieci przywitał ks. Kustosz Marian Mucha SAC. Nawiązał w rozmowie z dziećmi do objawień w Fatimie, historii Sanktuarium na Krzeptówkach i dzieci fatimskich. Zachęcił również małych pielgrzymów, by naśladowali widzących z Fatimy i wypełniali prośbę Maryi o codzienną modlitwę różańcową w intencji pokoju.

Dzieci odpowiedziały na tę prośbę uczestnicząc w nabożeństwie pierwszosobotnim i modląc się modlitwą różańcową.

Do uczestników spotkania przemówiła m.in. Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Mówiła o tym, że sama od najmłodszych lat odmawia różaniec i podkreślała, jak bardzo bliska jej jest inicjatywa Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Prosiła, by dzieci włączyły się w wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Zachęciła również, by najmłodsi starali się wytrwać i szukali wsparcia u świętych, a szczególnie Św. Hiacynty i Franciszka oraz Św. Jana Pawła II.

Specjalny repertuar dla uczestników wydarzenia przygotował zespół „Promyczki Dobra”. M.in. dzięki niemu dzieci miały okazję do nauki charakterystycznych góralskich tańców i śpiewu.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z różnych części Polski, m.in. z Krakowa, Jordanonwa, Poznania, Mucharza, Limanowej, Szczawnicy, Krynicy Zdroju, Nadarzyna, Tenczyna i innych. Jedna z Sióstr Zakonnych, która odwiedziła Sanktuarium z grupą dzieci, opowiadała, że od wielu miesięcy praktykują to nabożeństwo pierwszosobotnie w swojej parafii. Początkowo przychodziło kilkoro dzieci. Potem więcej. A później dzieci przychodziły z rodzicami. Teraz w nabożeństwie uczestniczy już wiele osób. Na to, by taka inicjatywa się rozpowszechniła, potrzebny jest jednak czas.

Specjalnie na nabożeństwo przybyła też rodzina z 7-ką dzieci z okolic Poznania. Wielu uczestników mówiło o potrzebie rozpowszechniania nabożeństwa pierwszych sobót wśród dzieci oraz o możliwości uczestniczenia w nim całą rodziną.

Informacje nt. tego, jak włączyć się w nabożeństwo znaleźć można na stronie www.pierwszesobotydladzieci.pl.