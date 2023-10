Wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, w Palestynie i w Strefie Gazy jeszcze bardziej zagrażają kruchym nadziejom na pokój, które wydawały się być na horyzoncie po porozumieniu z Arabią Saudyjską – podkreślił kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w spontanicznie wypowiedzianym wprowadzeniu do wykładu we wspólnocie Camaldoli we Włoszech.

„Oprócz wysiłków dyplomatycznych, które nie wydają się przynosić wielkich rezultatów - i mówię to również w odniesieniu do wojny na Ukrainie - musimy wszyscy zjednoczyć się w chóralnej modlitwie o pokój” – podkreślił kard. Parolin.

Watykański sekretarz stanu nawiązał do apelu papieża Franciszka wypowiedzianego dziś podczas modlitwy Anioł Pański. „Papieskie wezwanie do pokoju wypowiedziane podczas modlitwy Anioł Pański zostało podkreślone przez prawie każdy rząd na świecie, aby powstrzymać przemoc” powiedział kard. Parolin podczas sesji zatytułowanej „Europa jako horyzont pokoju” we wspólnocie Camaldoli we Włoszech.

Podczas modlitwy Anioł Pański papież podkreślił: „Terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania, a jedynie do śmierci, do cierpienia tak wielu niewinnych ludzi”. Papież wskazał na setki ofiar śmiertelnych i rannych. Złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Zapewnił o modlitwie za nich i za wszystkich, którzy doświadczają godzin terroru i udręki. Prosił, aby ataki się skończyły. „Wojna jest porażką, każda wojna jest porażką. Módlmy się o pokój w Izraelu i Palestynie” – apelował Ojciec Święty.