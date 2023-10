Patriarchowie z Ziemi Świętej wspólnie apelują o wstrzymanie walk  

Przywódcy chrześcijańscy z Ziemi Świętej zaznaczyli, że wiara oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa, przynagla do tego, by wstawiać się na rzecz ustania przemocy i akcji militarnych, które uderzają zarówno w mieszkańców Izraela, jak i Palestyny. „Stanowczo potępiamy jakiekolwiek akty wymierzone w cywilów bez względu na ich narodowość, tożsamość etniczną lub wiarę” – podkreślili duchowi liderzy. Zapewnili o modlitwie o to, by strony konfliktu na poważnie potraktowały apel o natychmiastowe ustanie przemocy. Bezpośrednio wezwali też przywódców politycznych i władze „do zaangażowania się w szczery dialog, by poszukiwać trwałych rozwiązań promujących sprawiedliwość, pokój i pojednanie dla mieszkańców tej ziemi, którzy zbyt długo noszą już ciężar konfliktu”.

Duchowi przywódcy przypomnieli słowa św. Pawła: „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju” (1 Kor 13, 33) i zapewnili: „wyciągamy ręce do wszystkich cierpiących i modlimy się, aby Wszechmogący udzielił pocieszenia cierpiącym, siły zmęczonym i mądrości tym, którzy sprawują władzę”.