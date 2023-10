Peron 95 - projekt miłosierdzia do naśladowania  

Projekt „Binario 95: la casa di chi non ha casa” (Peron 95: dom tych, którzy nie mają domu) to przedsięwzięcie organizacji pożytku publicznego Europe Consulting. W stolicy Włoch postanowiło go wesprzeć konsorcjum bankowe Intesa Sanpaolo. Osoby w kryzysie bezdomności mają na dworcu Termini przyjazne i wygodne miejsce, gdzie mogą odpocząć, wziąć prysznic czy wyprać ubrania.

W projekt włączają się różne organizacje, fundacje, uczestniczące w programach pomocowych. Dzięki temu powstała zbiórka na platformie For Funding, która stawia sobie za cel równowagę społeczną, działanie przeciw wykluczeniu i dostęp do rynku pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w całych Włoszech.

Działający na Termini Peron 95 ma zapobiec właśnie marginalizacji społecznej. Poza wsparciem sanitarnym oferuje osobom w kryzysie bezdomności produkty pierwszej potrzeby. Społecznicy chcą dotrzeć z pomocą do ok. tysiąca osób, które widnieją w rejestrze Centrum Społecznego Binario 95. Do końca roku za pomocą platformy For Funding zamierzają uzbierać 100 tys. euro.

Jak pisze „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki, Peron 95 już od 20 lat jest „punktem odniesienia dla osób żyjących w warunkach ubóstwa i wykluczenia społecznego w Rzymie”.

„W ostatnich trzech latach przeprowadziliśmy ponad 90 tys. interwencji, które dotyczyły ok. 3,5 tys. osób rocznie” – zaznaczył Alessandro Radicchi, szef organizacji Europe Consulting i założyciel Peronu 95. „Chcemy kontynuować pomoc osobom doświadczonym życiem na ulicy w miejscu pięknym i przytulnym, które można nazwać domem”.

Konsorcjum banków postanowiło przeznaczyć na zbiórkę na platformie For Funding po 2 euro za wiele ze swoich produktów, kupowanych przez klientów online. Roberto Gabrielli, dyrektor regionalny Intesa Sanpaolo w Lacjum i Abruzji, zaznaczył, że „promowanie godności społecznej i walka z marginalizacją” to jedne z głównych celów programu Formula, w którym konsorcjum bierze udział.