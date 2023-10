Frekwencja w wyborach do Sejmu najwyższa od 1989 r.  

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych, według danych z 28,56 proc. komisji wyborczych, wyniosła 71,99 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jak podkreślił, jest to najwyższa frekwencja w historii III RP.

Frekwencja w wyborach do Sejmu jest najwyższa w historii wyborów od 1989 r. Poprzedni rekord wynosił 62,7 proc. i padł w I turze wyborów do Sejmu w 1989 r.

W 1989 r. jedyny raz wybory do Sejmu odbyły się w dwóch turach, a w II turze frekwencja wyniosła 25,3 proc.

Poza tym przypadkiem najniższą frekwencję w wyborach do Sejmu zanotowano w 2005 r., kiedy to do urn poszło nieco ponad 40,5 proc. uprawnionych.

Próg 50 proc. frekwencji przekroczono przed 2023 r. czterokrotnie: w 1993, 2007, 2015 i 2019 r., kiedy to frekwencja w wyborach do Sejmu wynosiła odpowiednio: 52,13 proc., 53,88 proc., 50,92 proc., oraz 61,74 proc.

Studio GN Frekwencja w wyborach parlamentarnych 1989 - 2023.

W wielu komisjach zabrakło kart do głosowania i miejsc w urnach wyborczych. Na wrocławskim Jagodnie ostatni wyborca zagłosował ok. 3:00 nad ranem, po sześciu godzinach oczekiwania. Zgodnie z prawem każdy, kto ustawi się w kolejce przed zamknięciem lokali wyborczych, ma prawo oddać głos.

Z badania IPSOS wynika, że w tegorocznych wyborach parlamentarnych zagłosowało 73,7 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn.

83,2 procent głosujących to osoby w wieku 50 - 59 lat.

78,5 proc. to osoby w wieku 40 - 49 lat; 72,3 - w wieku 30 - 39 lat.

68,8 to osoby w wieku 18 - 29 lat; 67,0 - to osoby w wieku 60 i więcej lat.

Najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych była na Mazowszu - 78,3 proc., a najniższa – 66,1 proc. w woj. opolskim.

Rekordowe są również wyniki frekwencji spływające z zagranicy. PKW podaje, że częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane, wynosiła

91,14% (dane z 49,02% obwodów).

Z sondażu IPSOS wynika, że frekwencja w referendum wyniosła 40%, co oznacza, że jego wynik nie jest wiążący.