„Wartość życia ceniła od lat młodości” – czytamy w liście kondolencyjnym z Watykanu, który został przesłany do uczestników uroczystości pogrzebowych zmarłej 25 października Wandy Półtawskiej, jej rodziny i bliskich. W bazylice Mariackiej w Krakowie trwa Msza św. pogrzebowa obrończyni życia i przyjaciółki Jana Pawła II.

Powiadomiony o jej śmierci papież Franciszek przekazał słowa współczucia i zapewnienie o błogosławieństwie dla rodziny i bliskich zmarłej oraz dla uczestników jej ostatniego pożegnania.

„Wartość życia. Ceniła ją od lat młodości, które zbiegły się z tragicznym okresem drugiej wojny światowej, pełnym przemocy i śmierci” – napisał papież, przypominając uwięzienie młodej Wandy przez Gestapo, obóz koncentracyjny i „brutalne eksperymenty medyczne”, które „wyryły na niej piętno, noszone do końca życia”.

„Bolesne doświadczenia nie zniszczyły w niej człowieczeństwa, ale stały się ogromną inspiracją do aktywnej obrony godności ludzkiego życia” – czytamy w telegramie kondolencyjnym nadesłanym przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. „Jako żona i matka, jako lekarz psychiatra i wykładowca akademicki, zaszczepiała w innych miłość i szacunek do ludzkiego istnienia, od poczęcia do naturalnej śmierci” – głosi list.

Franciszek przypomina także współpracę Wandy Półtawskiej z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II, przywołując określenie „siostra”, jakim polski papież ją obdarzał. „Należała do grona jego ekspertów na polu obrony życia, godności małżeństwa i rodziny, co zaowocowało wieloma inicjatywami pastoralnymi oraz ich duchową i intelektualną przyjaźnią” – pisze.

Papież podkreśla także oddziaływanie Wandy Półtawskiej na środowiska lekarzy, młode małżeństwa, narzeczonych, kapłanów i osoby konsekrowane przez jej wykłady medycyny pastoralnej w Instytucie Jana Pawła II na Uniwersytecie Laterańskim oraz organizację i zaangażowanie w prace Instytutu Teologii Rodziny PAT (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie.

Uroczystości pogrzebowe zmarłej w nocy z 24 na 25 października w wieku niemal 102 lat Wandy Półtawskiej odbywają się w bazylice Mariackiej w Krakowie. Bierze w nich udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda z małżonką. Mszy św. przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli także abp Andrzej Dzięga, abp Stanisław Budzik, abp Wiktor Skworc, abp Józef Michalik i bp Stanisław Jamrozek, bp Kazimierz Górny i bp Jan Wątroba, bp Grzegorz Kaszak oraz krakowscy biskupi Jan Zając i Jan Szkodoń.

Obecni są przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzystów, władze samorządowe. W bazylice Mariackiej zgromadziły się także środowiska naukowe i medyczne. Uroczystości mają charakter państwowy.