Katastrofalne powodzie w Somalii, wiele ofiar  

Powodzie jakie dotknęły w ostatnich dniach Afrykę Wschodnią spowodowały już śmierć kilkudziesięciu osób, a ponad kilkaset tysięcy zmusiły do przesiedlenia.

Somalia floods: Heavy rains force thousands from their homes

W Somalii w wyniku ulewnych deszczy co najmniej 29 osób zginęło, a ponad 300 000 uciekło ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa – podała w środę somalijska Krajowa Agencja Zarządzania Katastrofami (SoDMA), nazywając to zjawisko najpoważniejszym od „dziesiątków lat”.

Obecnie w Somalii trwają poszukiwania tysięcy osób, które są odcięte przez wody powodziowe. Co najmniej 2400 osób zostało odciętych w samym tylko mieście Luuq w południowo-zachodniej części kraju, po tym, jak rzeka Juba wystąpiła z brzegów.

Z kolei w Baardheere (w Jubaland) lokalne władze apelują o pilne wsparcie dla ponad 14 000 rodzin, które zostały odcięte od głównego miasta i nie są w stanie uzupełnić zapasów żywności.

Floods hit Somalia after worst drought in four decades