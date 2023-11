„Bądźmy współodpowiedzialni za siebie w Kościele, łączmy się ze wszystkimi, którzy cierpią prześladowanie” – zachęcał bp Artur G. Miziński podczas spotkania zapowiadającego XV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany z inicjatywy polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościoła w Potrzebie. „Niech będzie to dzień intensywnej modlitwy. Szczególnie wierni, którzy są w Strefie Gazy, potrzebują naszego wsparcia. Potrzebna jest nasza obecność duchowa i pomoc materialna” – powiedział bp Miziński.

Sekretarz Generalny KEP zwrócił się do wiernych Kościoła w Polsce z apelem, aby prześladowanych chrześcijan wspierać nie tylko w tym dniu, ale cały rok. „Proszę, aby nie był to tylko jeden dzień w roku, kiedy pamiętamy o prześladowanych siostrach i braciach” – powiedział.

Kard. Pierbattista Pizzaballa, zwracając się do wiernych w Polsce, podczas połączenia online wyjaśnił, w jakiej sytuacji, po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, znaleźli się chrześcijanie w Ziemi Świętej. Przypomniał, że w Gazie żyje ich około tysiąca, z czego większość to katolicy. „Miejsce, gdzie przebywają, to obszar wojny. Ich odpowiedź z wczoraj brzmi: zostajemy. Przemieszczanie się jest bardzo niebezpieczne, nigdzie nie ma dla nich miejsca, a jeśli uciekną na teren niezaludniony, zostaną odcięci od wody” – zaznaczył łaciński patriarcha Jerozolimy.

Specjalne przesłanie kard. Pizzaballi do wiernych w Polsce zostanie odczytane w najbliższą niedzielę w trakcie Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Jak podkreślił ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP, coraz więcej chrześcijan doświadcza prześladowań. Na 196 krajów w 47. sytuacja się pogorszyła, a tylko w 9. uległa poprawie. „W Ziemi Świętej liczba chrześcijan wciąż maleje” – dodał.

W materiałach duszpasterskich, które przed XV Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym PKWP udostępnił parafiom, abp Tadeusz Wojda napisał, że nauczanie i postawa samego Jezusa każą nam wychodzić naprzeciw naszym Siostrom i Braciom z chrześcijańską wrażliwością.

„Nie chcemy, aby ci ludzie pozostawiali swoją ziemię, rodzinne gniazda, własne środowiska kulturowe, miejscowe wspólnoty religijne i tułali się po całym świecie w poszukiwaniu godniejszych warunków życia. I im, i nam zależy, aby nie opuszczali swoich domów i swojej ziemi” – podkreślił metropolita gdański i przewodniczący sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

W ramach XV Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym planowana jest modlitwa za cierpiących chrześcijan w trakcie Apelu Jasnogórskiego, a także Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Pomoc potrzebującym można przekazać za pośrednictwem formularza https://pkwp.org/wspomoz-nas?campaign=86 lub poprzez przelew na konto: 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990.