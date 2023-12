Według opublikowanego we wtorek wieczorem harmonogramu obrad Sejmu, w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 15.00 dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Pięć godzin później na premiera może zostać wskazany przez Sejm Donald Tusk.

We wtorek wieczorem został opublikowany harmonogram obrad Sejmu po posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Wynika z niego, że we wtorek 11 grudnia na godzinę 10.00 zaplanowane jest przedstawienie przez premiera Mateusza Morawieckiego programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Przewidziano wtedy "10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła".

Głosowanie nad wotum zaufania ma odbyć się o godzinie 15.00.

Po głosowaniu ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym kroku. "Termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów" - czytamy na sejmowej stronie. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów.

O godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru Prezesa Rady Ministrów. W tym punkcie również przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Na godzinę 20.00 przewidziano głosowanie, a później ewentualne oświadczenia poselskie.

Na wtorek 12. grudnia na godzinę 9.00 zaplanowane jest przedstawienie przez nowego Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów.

Od godziny 15.00 mają trwać głosowania w sprawie nowego rządu, a później ewentualne oświadczenia poselskie.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk