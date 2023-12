Franciszek: niech Duch Święty będzie źródłem naszego bycia i działania  

„Pozwólmy się zafascynować Duchowi Świętemu i wzywajmy Go każdego dnia: niech On będzie źródłem naszego bycia i działania; niech On będzie źródłem wszelkiego działania, spotkania, zgromadzenia i głoszenia” – zaapelował papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie przypomniał, że głoszenie musi dokonywać się w Duchu Świętym. Po pozdrowieniu wiernych przez Franciszka papieską katechezę odczytał ks. prał. Filippo Ciapanelli z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty zaznaczył, że bez Ducha Świętego wszelka gorliwość jest próżna i fałszywie apostolska: byłaby jedynie naszą i nie przynosiłaby owoców. W każdej formie ewangelizacji prymat bowiem zawsze należy do Boga, a Duch Święty zawsze poprzedza misjonarzy i sprawia, że owoc wypuszcza młode pędy, pobudzając w głosicielach Ewangelii kreatywność i prostotę.

Franciszek przestrzegł przed biernością i działaniami rutynowymi, a także źle zrozumianym poczuciem centralnej roli liturgii. Zaznaczył, że kreatywność duszpasterska, śmiałość w Duchu, płonięcie Jego misyjnym ogniem, jest dowodem wierności Jemu. Zwrócił uwagę, że prostota oznacza powrót do pierwszego głoszenia, które powinno zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy kościelnej.

„Pozwólmy się zafascynować Duchowi Świętemu i wzywajmy Go każdego dnia: niech On będzie źródłem naszego bycia i działania; niech On będzie źródłem wszelkiego działania, spotkania, zgromadzenia i głoszenia. On ożywia i odmładza Kościół: z Nim nie musimy się lękać, ponieważ On, będąc harmonią, zawsze łączy kreatywność i prostotę, pobudza komunię i posyła na misję, otwiera na różnorodność i przyprowadza do jedności. On jest naszą siłą, tchnieniem naszego głoszenia, źródłem apostolskiego zapału. Przyjdź, Duchu Święty!” – stwierdził papież na zakończenie swojej katechezy.