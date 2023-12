Polska dostanie ponad 5 mld euro zaliczki na KPO  

"Najistotniejszą (dziś) informacją jest zamknięcie pewnego procesu dotyczącego KPO. Pragnę podziękować wszystkim, którzy byli przez te miesiące zaangażowani, a spinał to pan premier Mateusz Morawiecki. Możemy śmiało powiedzieć, że ponad 5 mld euro de facto jest w tym momencie zwalniane, możemy je już wykorzystywać" - powiedział Kosztowniak po zakończeniu posiedzenia ministrów finansów państw UE.

"Trzeba jasno powiedzieć, że pieniądze z KPO już zostały zaangażowane. Część z tych pieniędzy będzie refinansowana. Tym samym Polska gospodarka dostanie kolejny zastrzyk finansowy" - dodał.

Jak zaznaczył, Polska "w najbliższym czasie" będzie składać wnioski i środki trafią do naszego kraju "w ciągu najbliższych tygodni".

Wcześniej Rada ECOFIN (czyli ministrowie finansów państw UE) zatwierdzili poprawki do krajowych planów odbudowy Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Polski i Rumunii. Umożliwi to Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 5,1 mld euro z funduszy REPowerEU.

Kosztowniak poinformował także, że ministrowie rozmawiali o finansowaniu zakupów zbrojeniowych.

"Mamy tutaj przyrzeczenie, wiemy, że będą one zupełnie inaczej traktowane w zakresie długu, ale również deficytu. Patrząc na to co się dzieje (...) Europa dostrzega konieczność wydatkowania coraz większej ilości pieniędzy (na obronność). Tym samym te wydatki, jestem przekonany, będą nieco łagodniej traktowane" - podsumował polski minister finansów.

