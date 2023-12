Na Placu św. Piotra zainaugurowano szopkę i choinkę  

Kard. Fernando Vérgez Alzaga zaznaczył, że w tym roku obchodzimy podwójną rocznicę: 800-lecie pierwszego przedstawienia szopki w Greccio i 800-lecie zatwierdzenia Reguły św. Franciszka. Dlatego, jak wyjaśnił, nie mogło zabraknąć szopki z tej ziemi, a drzewo ukazuje całe piękno natury i bogactwo tradycji ziemi, z której pochodzi. Zaznaczył, że „podobnie jak pasterze z Greccio, jesteśmy bohaterami szopki i podobnie jak oni podchodzimy, aby podziwiać Dzieciątko w zachwycie; jesteśmy pasterzami, którzy wyruszyli i jesteśmy pasterzami powołanymi do głoszenia Jezusa naszym braciom i siostrom”. Po Bożym Narodzeniu drzewko to nie wróci do lasu, ale z jego drewna zostaną zrobione zabawki, które będzie można podarować dzieciom. Jego życzeniem jest, aby to drzewo przyniosło radość i aby każdy z nas mógł być światłem dla tych, którzy są wokół nas.

Szopka i drzewko na Placu Świętego Piotra pozostaną wystawione do końca okresu Bożego Narodzenia, który zbiega się ze Świętem Chrztu Pańskiego, w niedzielę 7 stycznia 2024 roku.