Franciszek: pokochajmy pustynię, aby być świadkami Chrystusa  

Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii drugiej niedzieli Adwentu, ukazującego Jana Chrzciciela jako „głos wołającego na pustyni”. Zauważył, że pustynia jest miejscem ciszy i tego, co najistotniejsze, gdzie trzeba skoncentrować się na tym, co jest niezbędne do życia. Wskazał na konieczność ogołocenia, aby dokonać postępów w życiu, wyzwalając się od słów bezużytecznych i paplaniny.

Omawiając drugi obraz – głosu Franciszek zwrócił uwagę, że jest on związany z milczeniem, a im bardziej baczne jest milczenie, tym potężniejsze jest słowo. Jan Chrzciciel rozpoczyna swoją misję po doświadczeniu pustyni, a prorocza moc jego głosu jest związana z autentycznością jego doświadczenia i czystością jego serca" – powiedział Ojciec Święty.

Papież zachęcił do zastanowienia się nad obecnością milczenia w naszym życiu, a także docenienia milczenia, wstrzemięźliwości i słuchania. „Niech Maryja, Dziewica milczenia pomoże nam pokochać pustynię, abyśmy stali się wiarygodnymi głosami zwiastującymi Jej przychodzącego Syna” – stwierdził Franciszek przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.