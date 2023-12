Rozpoczął się Weekend Cudów Szlachetnej Paczki  

W sobotę i niedzielę wolontariusze Szlachetnej Paczki przekażą rodzinom pomoc przygotowaną przez darczyńców. W tym roku paczki dotrą do ponad 17 tys. rodzin.

Podczas Weekendu Cudów (16-17 grudnia) potrzebujący otrzymują nie tylko wsparcie materialne, ale także odzyskują nadzieję i poczują, że są dla kogoś ważni. To czas pełen emocji, wzruszeń i radości.

- Nie jest to łatwy rok, ale w czas świąteczny wchodzimy z nową nadzieją. Niezliczoną ilość razy w tym roku słyszałam, że komuś jest zimno, ktoś niedojada. Inflacja, wzrost cen energii i podstawowych produktów sprawił, że wielu z nas wybiera ciepło lub pełny talerz, a leki są w sferze marzeń. Na szczęście są osoby, dla których wyciągnięcie ręki do kogoś w trudnej sytuacji jest oczywiste. Wiedzą, że każdy gest ma znaczenie - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Dzięki darczyńcom i wolontariuszom Szlachetnej Paczki w domach tysięcy potrzebujących rodzin w ciągu najbliższych godzin zdarzą się cuda, którym towarzyszą spokój, nadzieja i radość. - W tym roku wśród uśmiechniętych rodzin, które przyjmują paczki przywiezione przez wolontariuszy, jest samotna pani Miriam. Seniorka otrzymała upragnioną pralkę, dzięki której już nie będzie musiała prać ręcznie - opisuje Sadzik.

Pomoc Szlachetnej Paczki dotrze też do 30-letniego pana Karola. Mężczyzna będąc w technikum, przeżył udar i wylew, co spowodowało paraliż oraz utratę wzroku. Dzisiaj otrzyma urządzenie rehabilitacyjne, dzięki któremu będzie mógł ćwiczyć w domu z pomocą rodziców. - To jest coś więcej niż maszyna. Odzyskałem marzenie, że kiedyś stanę na własnych nogach - przyznaje ze wzruszeniem.

W ramach Szlachetnej Paczki darczyńcy i wolontariusze zrobili dużo dobrego dla tych, którzy mają najmniej. - Wpływ na czyjeś życie i zmiana jego historii stają się najlepszym prezentem, jaki można podarować - również samym sobie. Bo pomaganie, zwłaszcza jeśli robione jest z przyjaciółmi i bliskimi, daje poczucie sprawczości i niezwykłą radość - podkreśla Sadzik.

Wciąż można stać się częścią Weekendu Cudów i dokonać wpłaty na rzecz akcji. - Każda złotówka zasili machinę dobra, uruchomi szereg działań i pozwoli Paczce pracować nad kolejną edycją programu. To od wpłacających zależy, jak duża będzie skala jej działania. Dzięki wpłacie Paczka może pracować cały rok, rozwijać się, docierać w nowe rejony, odkrywając biedę, do której jeszcze nikt nie dotarł - podsumowuje Sadzik.

Przez cały weekend relacje z wydarzenia można śledzić w mediach. 16 grudnia o godz. 15:00 odbędzie się pierwsza transmisja LIVE w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki, o 18:00 drugi LIVE będzie transmitowany dodatkowo na rmf24.pl i onet.pl. Prowadzącą jest Ewa Drzyzga.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w ramach Paczki już od ponad 20 lat. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są pod adresem www.szlachetnapaczka.pl.