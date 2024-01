Sutkowski dodał, że 150 mg/l kofeiny lub tauryny nie jest bardzo dużą dawką, a "wszystko, co jest poniżej, nie ma takiego działania psychostymulującego". Zaznaczył, że wszystko jest zależale od ilości i że oszukujemy się, jeśli chodzi o tego typu regulacje. "Bo wprowadzamy jakąś małą dawkę leku czy substancji na rynek traktując to jako dawkę jednorazową". Dodał, że wszystko zależy od tego, co zrobi z tym człowiek oraz że może on kupić produkty z daną substancją w większej ilości.

Zaznaczył, że działanie energetyków polega na tym, że "przy niedużej ilości tego napoju mamy dużą dawkę tauryny, kofeiny, cukru". Dodał, że te substancje uzależniają.

Podkreślił, że nie tylko regulacje prawne są ważne, ale także świadomość i edukacja. Dodał, że ma na myśli edukowanie społeczeństwa poprzez różnego rodzaju kampanie edukacyjne. "Poza regulacją prawną trzeba wprowadzić także kampanię edukacyjną i wytworzyć modę, by tego typu produktów nie nadużywać" - podsumował Sutkowski.

Adwokat Tymoteusz Paprocki zauważył, że producenci napojów energetycznych przygotowali się do zmiany dotyczącej sprzedaży napojów energetycznych, bo stworzyli wyroby, w których proporcje kofeiny i tauryny są zmniejszone. "Jeżeli produkt z zawartością kofeiny poniżej 150 mg/l jest oferowany w sprzedaży, to osoby niepełnoletnie mogą go nabywać" - powiedział Paprocki. Dodał, że ustawa jasno wskazuje, w jakim składzie dany energetyk może być sprzedawany tylko osobom pełnoletnim.

Dopytywany przez PAP, czy takie zabiegi producentów są obejściem prawa, odpowiedział, że w jego opinii nie. "Jeżeli jest przepis, który wskazuje na ograniczenia w handlu określonymi wyrobami, to ustawa wprowadza określone wymogi". Dodał, że zmniejszenie ilości kofeiny w produktach nie jest obejściem ustawy, tylko jest wprowadzeniem wyrobu czy produktu na rynek, który może być przedmiotem obrotu, a osoby niepełnoletnie mogą go nabywać.

Od 1 stycznia br. w Polsce zakazana jest sprzedaż napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, a także na terenie szkół i innych placówek oświatowych i w automatach. Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (opublikowana 28 sierpnia 2023 r.), definiuje taki napój jako środek spożywczy, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w którego "składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie".