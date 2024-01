W festiwalu brali udział soliści podzieleni na kategorie wiekowe, a także duety, tercety, kwartety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry oraz zespoły folklorystyczne. W każdej z kategorii przyznano nagrody i wyróżnienia. Do finał awansowało 135 wykonawców, którzy wykonali 325 kolęd. Ich występy oceniało jury pod przewodnictwem wybitnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana. Grand Prix i nagrodę w wysokości 20 tys. zł, ufundowaną przez prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego, przyznano Wojskowej Orkiestrze Żytomierskiego Instytutu im. S. Korolowa.

"Błąkam się po scenach świata 65 lat. Zwiedziłem świat wszerz i wzdłuż i sądziłem, że znam już wszystkie wrażenia artystyczne, jakie są na świecie, bo poznałem wspaniałe filharmonie, wspaniałych dyrygentów, genialnych śpiewaków, wielkich reżyserów, ale musiałem przyjechać do Będzina, żeby zdać sobie sprawę, że są jeszcze elementy w sztuce, które potrafią wzbudzić tak wielkie uczucie, jakie wzbudziły te trzy dni, w których bez wątpienia Będzin stał się stolicą światowego śpiewu powszechnego" - powiedział przewodniczący jury tuż przed ogłoszeniem laureata Grand Prix.

Historia będzińskiego festiwalu zaczęła się w 1995 r. w najstarszym kościele w Będzinie - w świątyni Świętej Trójcy. Jak podają organizatorzy, pomysł zrodził się z zapału młodzieży i wikarego parafii ks. Piotra Pilśniaka, który jest od lat dyrektorem festiwalu.

Podczas niedzielnej gali ks. Pilśniak odebrał Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznane przez prezydenta wręczył prezydencki minister Andrzej Dera. Natomiast Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał dyrektorowi festiwalu Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". To odznaczenie przekazała senator Halina Bieda (KO).

Patronem festiwalu jest wieloletni proboszcz parafii Świętej Trójcy, zmarły w 2006 r. ks. Kazimierz Szwarlik. Organizatorami festiwalu są: Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek i Urząd Miasta Będzina. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawował prezydent Andrzej Duda.

Będziński festiwal jest jednym z największych kolędowych przeglądów w Europie, a zarazem jednym z największych amatorskich festiwali muzycznych w kraju. Już do pierwszego festiwalu zgłosiło się 116 uczestników. Od dziewiątej edycji liczba solistów, duetów i grup nie spada poniżej tysiąca.

We wszystkich dotychczasowych edycjach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Grudniowe eliminacje 30. edycji odbywały się w ok. polskich miastach, a także na Litwie, Ukrainie, Białorusi i - po raz pierwszy - we Włoszech.

