Trzy państwa opuszczają Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej  

Jak podały junty wojskowe Mali, Burkina Faso i Nigru, w wydanym wspólnym oświadczeniu wyemitowanym w telewizjach państwowych tych trzech krajów, decyzja jest konsekwencją sankcji jakie zostały nałożone na te państwa przez ECOWAS, po przejęciu w nich władzy przez junty wojskowe, w niedawnych zamachach stanu.

Obecne władze Mali, Burkina Faso i Nigru zarzucają ECOWAS odejście od ideałów ojców założycieli i idei panafrykanizmu, oraz "działania pod wpływem obcych mocarstw", stając się zagrożeniem dla państw członkowskich i ich ludności.

