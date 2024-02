Publikujemy treść oświadczenia:

Oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji w obronie ks. Michała Olszewskiego SCJ i Fundacji Profeto

Jako Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, z głębokim smutkiem i troską przyjmujemy ostatnie ataki medialne, które skierowane są w stronę księdza Michała Olszewskiego SCJ, członka naszego zespołu, oraz Fundacji Profeto. Te ataki nie tylko w sposób rażąco niesprawiedliwy oceniają ich działalność, bez rzeczywistego zagłębienia się w istotę podjętego przez nich dzieła, ale także pogłębiają cierpienie tych, którzy oczekują wsparcia i nadziei. Konstatujemy, że wystarczy zapoznać się z rzeczoną ideą i zobaczyć na miejscu w Wilanowie, jak przebiegają prace, by zwyczajnie stwierdzić, że nijak się one mają do postawionych arbitralnie zarzutów i insynuacji. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do katolickich mediów, redakcji i dziennikarzy o odwagę i zajęcie się obiektywnie tym tematem.

Fundacja Profeto podjęła niezwykle ważną i pionierską misję budowy ośrodka Archipelag - Wyspy Wolne od Przemocy. Wspiera więc tym samym każdy aktualny i potencjalny rząd, zgodnie z rolą organizacji pozarządowych, w realizacji misji edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych wobec obywateli będących w wielorakich potrzebach. Ma być to miejsce dające poczucie bezpieczeństwa i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą i przestępstwami, a także pozwalające im, po przejściu adekwatnych terapii oraz warsztatów, rozpocząć na nowo samodzielne i kreatywne życie. To ośrodek, który jest przemyślany nowocześnie i innowacyjnie, niepowtarzalny i oryginalny w skali całego kraju.

Ataki, których doświadcza teraz ksiądz Michał oraz Fundacja Profeto, powodują dodatkowe cierpienie osób z nimi związanych i ich rodzin. Oczekując wsparcia i zrozumienia, muszą teraz zmagać się z oskarżeniami i szkalującymi, nieprawdziwymi i bezpodstawnymi komentarzami, które ranią ich jeszcze głębiej, psychicznie i duchowo.

Potrzeba stworzenia Archipelagu - Wysp Wolnych od Przemocy jest pilna i niezwykle ważna dla dobra całego społeczeństwa, bez względu na wyznanie, czy wyznawane wartości i przekonania polityczne. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o rzetelne zapoznanie się z ideą powstającego dzieła, wsparcie tej inicjatywy, będącej przecież już na ukończeniu (każdy dzień zwłoki to rzeczywiste marnowanie publicznych funduszy) oraz o powstrzymanie się od nieuczciwych oskarżeń i nieuzasadnionej krytyki.

Wierzymy, że miłość w prawdzie i dialog, współczucie i solidarność są silniejsze od nienawiści, uprzedzeń i złośliwości. Niech nasze działania zawsze kieruje troska o dobro drugiego człowieka oraz pragnienie niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Tarnów, 9 lutego 2024 r.

W modlitwie i wspólnocie,

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji

bp Artur Ważny - przewodniczący