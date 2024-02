Papież odwiedzi Biennale Sztuki w Wenecji  

Franciszek zawita 28 kwietnia do Pawilonu Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowej Wystawie Sztuki, Więzienia dla Kobiet Giudecca oraz spotka się ze wspólnotą kościelną Patriarchatu Wenecji.

Program wizyty zostanie podany do wiadomości już wkrótce, a o wizycie papieża poinformowały Patriarchat Wenecji oraz watykańska Dykasteria ds. Kultury i Wychowania, która odpowiada za Pawilon Stolicy Apostolskiej.

„Pawilon poświęcony jest tematyce praw człowieka, mieszkańcom marginalizowanych światów, do których rzadko sięga nasz wzrok” – pisze „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki. „Stara się zachęcać do budowania kultury spotkania, która jest centralnym punktem nauczania papieża Franciszka. Z tego pragnienia rodzą się wątki historii, które często mogą wydawać się nam obce, ale w rzeczywistości dotyczą wszystkich, ponieważ opowiadają o tym samym głodzie miłości, tym samym pragnieniu życia, czułości, tym samym niepokoju dotyczącym sensu, czyli o tym wszystkim, co sztuka zawsze starała się odzwierciedlać i reprezentować”.

Natomiast od 20 kwietnia do 24 listopada w Więzieniu dla Kobiet Giudecca prezentowany będzie projekt pt. „Moimi oczami”. „To propozycja artystyczna, która dosłownie traktuje słowa Ojca Świętego, nawołującego do wyjścia i spojrzenia »prosto w oczy«, zapraszając zwiedzających do zwrócenia uwagi na te rzeczywistości, które często postrzegane są jako poboczne i które często pozostają poza debatą kulturalną” – wyjaśnia „Avvenire”.

60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji towarzyszyć będzie 30 oficjalnych wydarzeń, a w programie głównym weźmie udział 331 artystów i kolektywów. Tegoroczny tytuł Biennale w Wenecji brzmi: „Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere” (Obcokrajowcy są wszędzie), a został zaczerpnięty z cyklu prac kolektywu Claire Fantaine, powstających od 2004 r., natomiast samo wyrażenie pochodzi wprost od nazwy turyńskiego kolektywu, który na początku XXI w. walczył z rasizmem i ksenofobią we Włoszech.