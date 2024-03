Doradca prezydenta Ukrainy: Putin chce eskalować wojnę na Ukrainie  

Putin wspomniał o możliwości stworzenia strefy buforowej w niedzielę po ogłoszeniu jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Rosji. Według Kremla tylko w ten sposób Rosja mogłaby się obronić przez atakami ukraińskimi.

"To jest (...) zapowiedź wprost, że wojna będzie tylko eskalować" - napisał Podolak w oświadczeniu dla Reutera.

"Wszystko to stanowi bezpośredni dowód tego, że Federacja Rosyjska nie jest gotowa do funkcjonowania w nowoczesnych relacjach społecznych i politycznych oraz do brania pod uwagę absolutnych praw innych krajów do suwerenności" - podkreślił.

Putin nie podał szczegółów dotyczących "strefy buforowej", oznajmił tylko, że będzie musiała być wystarczająco duża, by powstrzymać - jak to określił - ataki zagranicznej broni na rosyjskie terytorium.

W niedzielę zakończyły się w Rosji trzydniowe "wybory prezydenckie", w których Putin - według wstępnych danych Centralnej Komisji Wyborczej - zdobył ponad 87 proc. głosów.