​​​​​​​„W tym dniu, w którym świętujemy życie dane nam w zmartwychwstaniu Syna, pamiętajmy o nieskończonej miłości Boga do każdego z nas: miłości, która przekracza wszelkie ograniczenia i wszelkie słabości” – zachęcił papież Franciszek w wielkanocnym orędziu „Urbi et Orbi”. Wygłosił je w południe ze środkowego balkonu fasady bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Wcześniej Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. na placu św. Piotra, w czasie której nie wygłosił kazania. Po jej zakończeniu objechał plac i prowadzącą do Watykanu ulicę Conciliazione w odkrytym samochodzie, pozdrawiając i błogosławiąc kilkadziesiąt tysięcy zgromadzonych wiernych.

W orędziu wielkanocnym papież przypomniał, że w dniu zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu „Kościół przeżywa na nowo zdumienie kobiet, które o świcie pierwszego dnia tygodnia udały się do grobu”, który był zamknięty wielkim kamieniem. „Także dzisiaj, ciężkie, zbyt ciężkie głazy zamykają nadzieje ludzkości: głaz wojny, głaz kryzysów humanitarnych, głaz łamania praw człowieka, głaz handlu ludźmi i jeszcze inne. My również, podobnie jak kobiety uczennice Jezusa, pytamy siebie nawzajem: «Kto nam odsunie te kamienie?»” – zauważył Franciszek.

Wskazał, że „Jezus Chrystus zmartwychwstał i tylko On jest zdolny do odsunięcia kamieni, które zamykają drogę ku życiu”. To „On nam otwiera przejście po ludzku niemożliwe, ponieważ tylko On gładzi grzech świata i przebacza nasze grzechy. A bez Bożego przebaczenia kamień ten nie może zostać odsunięty”. „Bez przebaczenia grzechów nie wychodzi się z zamknięcia, uprzedzeń, wzajemnych podejrzeń, uprzedzeń, które zawsze rozgrzeszają siebie, a oskarżają innych. Tylko Zmartwychwstały Chrystus, dając nam przebaczenie grzechów, otwiera drogę do odnowionego świata” – przekonywał papież.

Tymczasem my nieustannie zamykamy bramy życia „wojnami szerzącymi się w świecie”. Ojciec Święty wymienił liczne konflikty toczące się w świecie, „począwszy od tych w Izraelu i Palestynie oraz na Ukrainie”. „Wzywając do poszanowania zasad prawa międzynarodowego, pragnę wyrazić życzenie powszechnej wymiany wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą: wszyscy za wszystkich! Ponadto, ponownie apeluję o zapewnienie dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i na nowo zachęcam do szybkiego uwolnienia zakładników porwanych 7 października ubiegłego roku, oraz do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy” – podkreślił papież.

Powtórzył, że „wojna jest zawsze absurdem, jest porażką”. „Nie pozwólmy, by coraz silniejsze wichry wojny wiały nad Europą i Morzem Śródziemnym. Nie poddawajmy się logice zbrojeń i remilitaryzacji. Pokoju nigdy nie buduje się bronią, lecz wyciągając ręce i otwierając serca” – wskazał Franciszek.

Mówił o wojnach i konfliktach w Syrii, Libanie, Bałkanach Zachodnich, między Armenią i Azerbejdżanem, Haiti, Mjanmie, Sudanie i całym regionie Sahelu, w Rogu Afryki, w regionie Kiwu w Demokratycznej Republice Konga i w prowincji Cabo Delgado w Mozambiku. Nie zapomniał też o migrantach i ofiarach handlu ludźmi.

„W tym dniu, w którym świętujemy życie dane nam w zmartwychwstaniu Syna, pamiętajmy o nieskończonej miłości Boga do każdego z nas: miłości, która przekracza wszelkie ograniczenia i wszelkie słabości. Jednak, jakże niezmiernie często drogocenny dar życia jest lekceważony. Jak wiele dzieci nie może nawet się narodzić? Jak wiele umiera z głodu czy pozbawionych jest niezbędnej opieki, lub pada ofiarą nadużyć i przemocy? Z jak wielu istnień ludzkich uczyniono towar poprzez rosnący handel ludźmi?” – wyliczał Ojciec Święty.

„Niech światło zmartwychwstania oświeci nasze umysły i nawróci serca, uświadamiając nam wartość każdego ludzkiego życia, które musi być przyjęte, chronione i kochane. Wszystkim życzę dobrych Świąt Wielkanocnych!” – zakończył

Po wygłoszeniu orędzia papież udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu [Rzymowi] i światu), z którym związany jest odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; odbycia wcześniej spowiedzi, przyjęcia komunii świętej, odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego, a także wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.