Dzieło obrony życia nienarodzonych wpisało się w jasnogórski charyzmat  

Coraz częściej widzimy, że nowe życie traktowane jest jako zagrożenie dla tych, którym jest dane. Nie pozwólmy na takie wypaczenie naszych sumień - apeluje paulin o. Samuel Karwacki. Krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w liście do wiernych Kościoła w Polsce zachęca do podjęcia troski o nienarodzonych, by w dzień Zwiastowania Pańskiego, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia, „nie zabrakło kochających serc, które przyjmą do siebie bezbronne dzieci i ich rodziny”.

O. Samuel Karwacki zachęca, by stanąć w obronie tych, którzy nie potrafią się jeszcze sami bronić. Wskazuje też, że „największym wsparciem, przemieniającym rzeczywistość, jakie możemy ofiarować, jest dar modlitwy” i zaprasza do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. To jedna dziesiątka różańca dziennie przez dziewięć miesięcy, krótka modlitwa oraz podjęte dobrowolne wyrzeczenie. Jasna Góra od lat stanowi centrum dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest również wpisana w charyzmat tego miejsca - zaznacza paulin.

„Złożone tutaj Śluby Jasnogórskie, ponowione przez bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, to też jest zobowiązanie do tego, aby stać za życiem, bronić życia. I dlatego to jest dla nas ogromnym wyzwaniem, znakiem, a jednocześnie wysiłkiem, aby faktycznie wcielać charyzmat tego miejsca” – powiedział o. Samuel Karwacki.

„Duchowa adopcja a kultura pro-life. Jasnogórski horyzont obrony życia dzieci poczętych” - to temat sympozjum naukowego, które odbędzie się na Jasnej Górze 11 kwietnia. Wpisuje się ono w 20-lecie powstania w częstochowskim sanktuarium Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na duchową adopcję jako jeden z ważnych wymiarów charyzmatu paulinów i Jasnej Góry na tle różnych inicjatyw w Polsce mających na celu obronę życia dzieci poczętych.