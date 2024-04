Prymas: głosowanie to nasza odpowiedzialność  

„To odpowiedzialność, którą wyrażamy za naszą ojczyznę, kiedy podejmujemy głosowanie w wyborach parlamentarnych, a teraz w wyborach samorządowych. To bezpośrednia odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za to gdzie żyjemy, gdzie codziennie mamy swoje życie" - podkreślił abp Polak.

Hierarcha pytany, czy sam zachęca wiernych do udziału w głosowaniu, a także czy wzięcie udziału w wyborach można traktować jako obowiązek katolika, podkreślił, że „w ogóle głosowanie w wyborach jest zawsze obowiązkiem moralnym".

"Dlatego, że tak jak mamy obowiązek czci wobec ojca i matki, to z czwartego przykazania dekalogu wychodzi również ta nasza cześć, szacunek, ale i odpowiedzialność za tę ojczyznę, za tę ziemską matkę, w której żyjemy” - powiedział prymas.

Zaznaczył również, że „jeżeli chodzi o samą zachętę do tego, żeby podjąć wysiłek pójścia i głosowania", to on sam bardzo często do tego zachęca.

„Zawsze w wolnych wyborach głosuję, nie mam nigdy tutaj jakichś oporów wewnętrznych, sumienia, czy czegokolwiek innego, i stąd też trochę swoim świadectwem, ale też trochę i słowem nieraz mówię: pamiętajmy - to jest odpowiedzialność bezpośrednia za kształt tej miejscowości, naszego miasta, regionu, powiatu, województwa, w którym żyjemy” – podkreślił.

W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób.