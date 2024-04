W kaplicy sejmowej 40-godzinne nabożeństwo z modlitwą o ochronę życia  

Podczas porannej Mszy w kaplicy sejmowej ks. dr Andrzej Sikorski, duszpasterz parlamentarzystów, w kazaniu poruszył aktualną kwestię ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. „Naród, który zabija dzieci, jest narodem bez przyszłości” – przywołał słowa Jana Pawła II. Na prośbę parlamentarzystów rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo.

W kazaniu podczas porannej Mszy w kaplicy sejmowej kapelan Parlamentu RP ks. dr Andrzej Sikorski nawiązał do projektów ustaw, które będą dziś czytane, a jutro odbędzie się w Sejmie nad nimi głosowanie.

Duszpasterz przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że naród, który zabija dzieci, jest narodem bez przyszłości. Omówił podstawy katolickiej nauki społecznej w temacie ochrony życia. Przywołał także stanowisko KEP o ochronie życia ludzkiego i zaangażowaniu obywatelskim katolików wyrażając przekonanie, że poseł katolik, który głosuje za aborcją, wyklucza siebie z życia sakramentalnego. „Trzeba nam pamiętać, że ponad prawem ludzkim jest prawo Boże. I każdy katolik powinien o tym pamiętać” – mówił. Zakończył wyrażeniem nadziei, iż w polskim Parlamencie i w naszej Ojczyźnie zwycięży życie.

– Dziś w kaplicy sejmowej modliliśmy się o uszanowanie daru życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Na prośbę posłów i senatorów rozpoczęło się także 40-godzinne nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu. W czasie wspólnej modlitwy, gdzie posłowie i senatorzy pełnią dyżury adoracyjne, czytana jest także encyklika „Evangelium vitae” św. Jana Pawła II – powiedział w rozmowie z KAI ks. Andrzej Sikorski.

Adoracja potrwa do jutra do godz. 15.00. Zostanie zakończona koronką do Bożego Miłosierdzia.