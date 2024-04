Górski Bieg Frassatiego - do 15 kwietnia najniższa opłata startowa  

Gość Niedzielny i Radio eM organizują Górski Bieg Frassatiego od 2019 r. Tegoroczna edycja będzie już szóstą. Po raz kolenjy biegacze amatorzy i wyczynowcy zmierzą się z 21-kilometrową trasą po najwyższych partiach Beskidu Małego tuż obok Bielska Miałej, w Międzybrodziu Bialskim.

Patronem biegu od samego początku jest bł. Pier Giorgio Frassati - żyjący 100 lat temu w Piemoncie u stóp Alp młody Włoch, zafascynowany Bogiem, przyjaxz drugim człowiekiem i aktywnym trybem życia. Pier Giorgio wspinał się, chodził po górskich szlakach, biegał na nartach i uprawiał wiele innyh sportów. Prowadził głebokie życie duchowe, studiował górnictwo, a w wolnych chwilach pomagał najuboższym mieszkańcom Turynu. To postać - choć żyjąca przed stu laty, niezwykle aktualna, pokazująca całym sobą jak czerpać z ćycia to, co najlepsze i dzielić się tym z innymi.

Bieg Frassatiego wyróżnia też liczny udział kibiców, fantastyczna zabawa na trasie i mecie oraz fakt, że wielu biegaczy przyjeżdża do Międzybrodzia całymi rodzinami, by wspólnie, aktywnie spędzić ten czas.

Bieg Frassatiego od pierwszej edycji cieszy się dużą popularnością zarówno wśród biegaczy amatorów (którzy stanowią około 90 proc. wszystkich uczestników) jak i wśród krajowej elity biegaczy górskich. Regularnie startują tu medaliści mistrzostw Polski, a poziom sportowy walki o zwycięstwo jest naprawdę wysoki. Tym co wyróżnia ten bieg jest również liczny udział duchownych, a zdarzało się, że metę przekraczały również siostry zakonne. Z tego powodu od drugiej edycji (w 2020 r.) co roku organizujemy również w ramach tego biegu Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Biegach Górskich. W tym roku odbędą się po raz piąty.

Choć do biegu, który zostanie rozegrany 15 czerwca, to już teraz warto zarejestrować swój udział, bo do 15 kwietnia włącznie obowiązuje najniższy poziom opłaty startowej. Rejestracja możliwa jest TUTAJ.