Piwniczna-Zdrój. Trwają zapisy na 15. Festiwal Biegowy  

Festiwal Biegowy jest wydarzeniem, na którym każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie. Dystansów do wyboru jest dużo. Zarówno miłośnicy tras krótkich, jak i ci, którzy specjalizują się w tych dłuższych i górskich, będą usatysfakcjonowani.

IRON RUN to najtrudniejsza konkurencja trzydniowego Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju, składająca się z kilku etapów. Zawodnicy, którzy podejmą się tego startu, będą zaliczać codziennie po 2 biegi. W sumie przez trzy dni zawodów uczestnicy pokonają 6 różnych dystansów, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas ze wszystkich biegów.

Dla fanów biegów górskich Fundacja Festiwal Biegów w sobotę proponuję udział w jednym z trzech dystansów Biegu 7 dolin - 100 km, 61 km lub Górskim Koral Maraton 42 km). W niedzielę zaś do wyboru będzie Bieg Górski na 23 km lub dla chcących spróbować swoich sił w górach idealna trasa na początek - 11 km. Uczestnictwo w tych biegach to doskonała okazja do podziwiania pięknych, górskich widoków w Beskidzie Sądeckim.

Biegi uliczne towarzyszą wydarzeniu przez cały weekend: biegi nocne, najszybsza dycha w Polsce – czyli Sądecka Dycha po rekord, czy Półmaraton. A do tego biegi tematyczne: bieg w krawacie, bieg na szpilkach, bieg przebierańców czy biegi dla dzieci.

Nie tylko biegacze będą mieli możliwość sprawdzenia się na trasach całego regionu. Jak co roku, organizatorzy pomyśleli również o miłośnikach nordic walking – do wyboru mają Nocny Nordic Walking oraz Mistrzostwa Doliny Popradu w Nordic Walking 11 km.

Podobnie jak w poprzednich latach, zawodników, kibiców oraz każdego, kto we wrześniowy weekend pojawi się na festiwalu, ugości Miasteczko Biegowe – tworzone specjalnie na Festiwal Biegowy. Piwniczańskie Nakło będzie w tych dniach tętniło życiem. Jak co roku, nie zabraknie również imprez towarzyszących. Pojawi się oczywiście strefa wykładowa, Strefa Smaku, atrakcje dla Dzieci i Strefa Expo. Festiwalowi Biegowemu towarzyszyć będzie również niezwykle barwny oraz kolorowy Festiwal Lachów i Górali. To prawdziwe święto folkloru, które rozpoczyna się od wielkiego i radosnego korowodu.

We wrześniu Piwniczna kolejny raz stanie się biegową stolicą Polski! Jeśli nie ma Was jeszcze na liście startowej to najwyższa pora, aby to zmienić. Zarejestrujcie się już dzisiaj i spokojnie przygotowujcie się do swojego start. Możecie to zrobić TUTAJ.